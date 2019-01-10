تسييري بنغازي يبحث مع النائبين غيث والعريبي وضع حلول لمشاكل المدينة

رئيس المجلس التسييري ببنغازي خلال لقائه النائبين غيث والعريبي. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري ببنغازي صقر بوجواري، مع النائبين إدريس غيث، وعيسي العريبي بمقر البلدية صباح اليوم الخميس، خطة عمل المجلس التسييري للمدينة، والمشاريع التي تمت الموافقة عليها من الحكومة الموقتة، ولجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وقال المجلس التسييري بنغازي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العريبي اطلع على خطة عمل المجلس التسييري للمدينة، والمشاريع التي تمت الموافقة عليها من الحكومة الموقتة، ولجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى حملة النظافة التي بدأت تحت إشراف البلدية، وضرورة إيجاد حلول دائمة لهذا الملف، كما تحدث رئيس المجلس التسييري عن دعم أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي، ورئيس الحكومة الموقتة لبلدية بنغازي ولجنة الاستقرار.