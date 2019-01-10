بحضور عقيلة صالح... الثني يبحث أوضاع الجنوب وتجهيز قوتين لتأمين كامل مناطقه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 01:41 مساء
رئيس الحكومة الموقتة الثني خلال لقائه أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، بحضور عقيلة صالح. (صورة من الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، أوضاع الجنوب الليبي ومشاريع الحكومة في تلك المناطق والتي تعتزم إقامتها هناك.

كما بحث الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى بمقر إقامة الحكومة في بلدية القبة، الأوضاع الأمنية للجنوب الليبي وتجهيز الحكومة الموقتة قوتين أمنيتين مهمتهما تأمين كامل مناطقه وحدوده.

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وكان الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، قال في وقت سابق، أمس، إن القوات المسلحة تسيّر دوريات مسلحة لحماية الجنوب الليبي.

وأصبح الجنوب الليبي واحدًا من أصعب الملفات المعقدة، بالنظر إلى خروجه من حسابات الأطراف المتصارعة في البلاد، ويظل تطهيره متوقفًا -إلى حد كبير- على إمكانية تشكيل قوة مشتركة لهذه المهام، بالتقاطع مع مشاورات لا تزال غامضة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، إذ لا تواجد لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني في الجنوب، كذلك لا سلطة لسلطات الشرق هناك، رغم تصريحات للقيادة العامة بتواجدها في المنطقة.

رئيس الحكومة الموقتة الثني خلال لقائه أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، بحضور عقيلة صالح. (صورة من الحكومة الموقتة)
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