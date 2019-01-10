الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 01:13 مساء

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية تراجعها مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس.

وانحفض الدولار على نحو طفيف مسجلاً 4.33 دينار مقابل 4.34 دينار أمس، بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك هبط اليورو بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.94 دينار مقارنة بـ4.95 دينار أمس، فيما كان الجنيه الإسترليني أكبر الخاسرين بواقع أربعة قروش، إذ سجل 5.35 دينار اليوم مقابل 5.39 دينار أمس.

في المقابل، استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.79 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي إلى 1.40 دينار مقابل 1.41 دينار أمس.

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