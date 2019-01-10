الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 02:10 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال غرب ليبيا (رأس جدير حتى سرت - سهل جفارة - جبل نفوسة) مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن تكون الأمطار غزيرة خاصة يوم السبت على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد مع احتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن ليبيا ستتعرض إلى رياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (60)كلم/س، وتشمل مناطق الشمال الشرقي يوم السبت، مطالبًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

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