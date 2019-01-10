ضبط كمية من السمك غير صالحة للاستهلاك البشري في أجدابيا

سمك غير صالح للاستهلاك البشري. (الإنترنت)

ضبطت عناصر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا مساء الأربعاء، كمية من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المحال لبيع اللحوم والأسماك وسط المدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز، النقيب علي الصبحي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إنه جرى ضبط كمية من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المحال بالمدينة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأسماك يقومون بإذابة الثلج عنها وبيعها على أنها طازجة غير مهتمين بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد الصبحي أنه جرى نقل الأسماك إلى مقر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والتحفظ على المضبوطات لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البائع.

سمك غير صالح للاستهلاك البشري. (الإنترنت)