بلدي سرت يبحث مع هيئة الموارد المائية إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في المدينة

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع مدير إدارة المتابعة والتخطيط بالهيئة العامة للموارد المائية بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صبحي القروي، ومدير مكتب شؤون المجلس للهيئة الدكتور مختار البياض، إعادة تفعيل مشروع تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر بسرت لأهميتها القصوى للمدينة.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الطرفين اتفقا على أن تشكل الهيئة فريقًا هندسيًا يتولى زيارة الموقع المقترح لإقامة محطة تحلية مياة البحر، وإعداد تقرير مفصل لعرضه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء العام 2013 القرار رقم 686 لسنة 2013، بشأن الإذن بتنفيد والتعاقد على إنشاء ثلاث محطات تحلية من بينها محطة تحلية بمدينة سرت، بسعة إنتاجية 30.50.000 في اليوم، على مساحة عشرة هكتارات خالية من العوائق.