حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (10 يناير 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 12:07 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد معظم مناطق ليبيا، تقلبات جوية من مساء غدٍ على مناطق شمال ليبيا، مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط أمطار تكون غزيرة على بعض المناطق، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد، واحتمال تساقط الثلوج على بعض مناطق الجبل الغربي مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء غد، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، تكون غزيرة يوم السبت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد واحتمالية تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية يوم السبت، وقد تتجاوز 60 كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (12 - 18) م، وتسجل انخفاضًا بدءًا من مساء يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت، مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (14 - 19) ولا تتجاوز 12 على المرتفعات الجبلية، لتسجل انخفاضًا من مساء يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17 -21) تصل إلى 22 على غات.

الكفرة - تازربو - السرير:
السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) م.

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