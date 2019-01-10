وزیرة شؤون ھیكلة المؤسسات تبحث تفعيل المكاتب الخاصة بذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:35 صباحا
وزیرة الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات إیمان بن یونس. (الإنترنت)

بحثت وزیرة الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات، إیمان بن یونس، خلال اجتماع لها الأربعاء، مع عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة موضوع المكاتب التي تم إقرارھا بالھیاكل التنظیمیة لبعض المؤسسات، للنظر في تفعیلھا وتھیئة الأشخاص من ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى، الذين لدیھم إعاقة ذھنیة للدفاع عن حقوقھم، حيث سیكون لھم حق إدارتھا، من خلال أقربائهم.

وشددت بن يونس، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة العمل من خلال وزارة العمل والتأھیل لتأھیل الأشخاص القادرین على تولي قیادة ھذه المكاتب، وكیفیة تفعیلھا وتعریفھم باختصاصاتھا، وبحقوق ذوي الإعاقة، المنصوص علیھا بالتشریعات الوطنیة والدولیة، وكذلك العمل على التواصل وتمكین العلاقة بین المكاتب والتنسیق بینھا لتستطیع دعم بعضھا البعض، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة ضرورة وجود أشخاص من ھذه الفئة لیقودوا ھذه المكاتب، التي یجب أن یكون أحد المعاییر المھمة التي یجب توافرھا في المتقدمین للعمل بھا.

كما طرحت الوزيرة موضوع المجلس الوطني لرعایة ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي في كیفیة تنظیمه ومسؤولیاته وطریقة إدارته.

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