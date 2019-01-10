وزير تعليم الوفاق يناقش مع لجنة التعليم الطبي آلية وبرنامج عملها

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل. (تعليم الوفاق)

ناقش وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، المختنقات والمشاكل التي تواجه التعليم الطبي وسبل تذليلها لاسيما فيما يتعلق بالعجز القائم من أعضاء هيئة التدريس في بعض المقررات الدراسية، وبالأخص العلوم الأساسية، فضلا عن مناقشة نقص وقلة الإمكانيات التي تعاني منها بعض المستشفيات التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه لجنة التعليم الطبي المكلفة بالوزارة بإعداد دراسة حول التعليم الطبي بالكليات الطبية بالجامعات العامة، لمناقشة مقترحها المعد بشأن آلية وبرنامج عملها للتنظيم التعليم الطبي بهذه الكليات بما يسهم في تطويره والرفع من مستوى أدائه بالقطاع.

واتفق الحاضرون على توسيع عمل اللجنة ليشمل كليات طب الأسنان والصيدلة والتقنية الطبية والتمريض، وكذلك العمل على التنسيق لإقامة مؤتمر للتعليم الطبي بمشاركة واسعة من كل الجهات ذات العلاقة وذوي الاختصاص والخبرة من المهتمين بهذا الجانب من داخل وخارج ليبيا، ومناقشة توصيات اللجنة للخروج بالمقترحات والحلول المناسبة التي تصب في خدمة وتطوير التعليم الطبي بالكليات الطبية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين اللجنة وعمداء كليات الطب البشري بالجامعات يوم الاثنين الموافق 14/1/2019م، لمناقشة مقترحات اللجنة بالخصوص، إلى جانب التباحث حول آلية العمل وفقا للمعايير المعتمدة لدى الاتحاد العالمي للتعليم الطبي لخريجي شهائد كليات الطب البشري والتي طالب فيها الاتحاد الكليات بضرورة أن تستوفي المعايير التي حددها إلى غاية سنة (2023) والكليات التي لم تستوفي في الموعد المذكور لن يتم الاعتراف بشهائد خريجيها.