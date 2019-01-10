باشاغا يؤكد حرصه على حقوق الإعلاميين ومحاسبة مخالفي تعليماته بالقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 10:20 صباحا
وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقائه محمد السلاك الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي. (صورة من داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا،  مع الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، أهمية تذليل الصعوبات والعراقيل التى تحول دون قيام الاعلاميين بواجباتهم وتأدية عملهم.

وأكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، حرصه على مراعاة حقوق الإعلاميين والصحفيين وسلامتهم ومحاسبة كل من يخالف ذلك بالقانون.

من جانبه، نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج على احترامه الكامل للإعلاميين والصحفيين وتقديره لأهمية مايقومون به من أعمال وحقهم في تغطية الأحداث والحصول على المعلومة.

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