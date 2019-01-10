وزير الحكم المحلي يبحث مع مدير برنامج الغذاء العالمي أنشطة المنظمة في ليبيا

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر خلال لقائه سامر عبدالجابر مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا. (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، مساء الأربعاء، مع مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا سامر عبدالجابر، برامج وأنشطة المنظمة دوليًا.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان صادر عنها اليوم، إنه تم خلال اللقاء عرض برامج وأنشطة المنظمة في ليبيا والتباحث في سبل دعم أنشطتها والتعاون مع البلديات بمختلف أنحاء ليبيا.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على التواصل بين الطرفين للتنسيق والتشاور فى الملفات كافة ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك برامج التدريب المهني لتمكين المرأة والشباب والتدريب على تكنولوجيا المعلومات وإعداد قاعدة بيانات غذائية.

شارك في اللقاء، عبدالمجيد أبوغرارة مستشار الوزارة، وصلاح فطح مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، وحسين القماطي مدير مكتب الوزير، ويوكينوري هيبي رئيس البرنامج في ليبيا.

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر خلال لقائه سامر عبدالجابر مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا. (وزارة الحكم المحلي)

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر خلال لقائه سامر عبدالجابر مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا. (وزارة الحكم المحلي)