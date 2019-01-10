وفاة طفلة في البيضاء متأثرة بإصابتها بحروق بسبب المولد الكهربائي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

توفيت الطفلة شفاء عبدالمنصف علي البرعصي (12 عامًا) نتيجة حريق اندلع بمحل إقامتها في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد، بسبب المولد الكهربائي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس إن أسرة الطفلة شفاء أكدت أنها كانت تزود المولد الكهربائي بالوقود أثناء تشغيله مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابتها بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى نتيجة حروقها البليغة التي وصلت إلى 85%.

وتعاني المدن الليبية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة نتيجة طرح الأحمال للحفاظ على استقرار الشبكة شرق وغرب وجنوب البلاد.

وتشهد مدينة البيضاء الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد منخفضًا جويًا وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، مما يجعل سكان المنطقة يبحثون عن سبل للتدفئة حتى وإن كانت غير آمنة أحيانًا، مما يؤدي إلى تسجيل حالات حروق واختناق سنويًا في المنطقة.