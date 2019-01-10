إصابة مدني برصاص عشوائي أمام محل أقامته في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 10 يناير 2019, 02:45 صباحا

أصيب المواطن الصادق فرج الصادق (27 عامًا) برصاصة عشوائية أمام محل أقامته في مدينة درنة شرق البلاد.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث كشف الأطباء عن إصابته  برصاصة في الصدر.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «الصادق يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، إثر إصابتة بشكل مباشر في الصدر».

يذكر أن مدينة درنة تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية التي تتحصن بمنطقة المدينة القديمة وسط البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المركزي الإيراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال