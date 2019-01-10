إصابة مدني برصاص عشوائي أمام محل أقامته في درنة

أصيب المواطن الصادق فرج الصادق (27 عامًا) برصاصة عشوائية أمام محل أقامته في مدينة درنة شرق البلاد.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث كشف الأطباء عن إصابته برصاصة في الصدر.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن «الصادق يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، إثر إصابتة بشكل مباشر في الصدر».

يذكر أن مدينة درنة تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية التي تتحصن بمنطقة المدينة القديمة وسط البلاد.