وصول جهاز تعقيم حديث إلى مستشفى الوحدة بدرنة

أكد نائب مدير عام مستشفى الوحدة التخصصي بدرنة إيهاب هاشم سلامة، وصول جهاز تعقيم بمواصفات حديثة ومتطورة صباح اليوم الأربعاء إلى المستشفى مقدم من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وقال سلامة لـ«بوابة الوسط» إن جهاز التعقيم الحديث «سيساهم في حل كثير من المشكلات بمستشفى الوحدة بدرنة وخاصة العمليات التي تحتاج أدواتها وأجهزتها للتعقيم بشكل مستمر».

وأضاف أن مستشفى الوحدة «ما زال يعاني من نقص الإمكانات ويحتاج لمزيد من الدعم ليعود للعمل بكامل طاقته كما كان في السابق»، مشيدا بجهود الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب وتعاونه في تذليل كافة الصعاب والعقبات التي تواجه العمل بالمستشفى.

واستلم الجهاز بمخازن المستشفى مدير عام مستشفى الوحدة الدكتور وليد الطربلسي ونائب مدير عام المستشفى إيهاب هاشم سلامة ومدير مكتب الخدمات الصحية بدرنة شعيب بوفجرة.