وزير الحكم المحلي يجتمع مع مدير برنامج الغذاء العالمي

اجتمع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ميلاد الطاهر، بمدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا سامر عبد الجابر.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة الأربعاء المجتمعون بحثوا «برامج وأنشطة هذه المنظمة الدولية في ليبيا والتباحث في سبل دعم أنشطتها والتعاون مع البلديات بمختلف أنحاء ليبيا».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه جرى «الاتفاق علي التواصل بين الطرفين للتنسيق والتشاور فى كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك برامج التدريب المهني لتمكين المرأة والشباب والتدريب على تكنولوجيا المعلومات وإعداد قاعدة بيانات غذائية».