الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثتين من مرتفعات الفتايح شرق درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة، انتشال جثتين في منطقة مرتفعات الفتايح الزراعية (10 كلم شرق درنة).

وقال المكتب الإعلامي لفرع الهلال الأحمر بدرنة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، الأربعاء، «بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الأمنية المُختصه وبحضور النيابة العامة بشأن وجود مقبرة جماعية بمشتل الغابات الفتائح».

حيث «انطلق فريق الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة صباح الأربعاء وانتشل عدد جثتين مجهولتي الهوية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه «نظرًا لصعوبة الأرض، نتيجة هطول الأمطار، تم تأجيل انتشال باقي المقبرة إلى وقت آخر».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «الجثتان جرى نقلهما إلى مستشفى الهريش لعرضهما على الطبيب الشرعي ومن ثم تم دفنُهما من قبل شباب الكشاف والمرشدات درنة».