«مرور البريقة» يعلن إحصائية حوادث السير بالمناطق التابعة لمديرية الهلال النفطي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 09 يناير 2019, 10:40 مساء
إحدى السيرات في موقح حادث بمنطقة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قسم المرور والتراخيص البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، إحصائية ضحايا حوادث الطرق في النطاق الجغرافي للمديرية التي جرى حصرها في سجلات القسم ومستشفى مرسى البريقة خلال الفترة من 2013 حتى 2018.

وقال رئيس القسم الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن القسم سجل خلال الفترة من 2013 حتى 2018 نحو 163 حالة وفاة، من بينها 26 حالة خلال العام 2013، و44 حالة خلال العام 2014 و19 حالة خلال العام 2015، و15 حالة خلال العام 2016، و37 حالة خلال العام 2017، و22 حالة خلال العام 2018.

وأضاف المقريف أن عدد المصابين جراء تلك الحوادث خلال تلك الفترة بلغت نحو 491 حالة، من بينها 82 حالة خلال العام 2013، و150 حالة خلال العام 2014، و44 حالة خلال العام 2015، و32 حالة خلال العام 2016، و108 حالات خلال العام 2017، و75 حالة خلال العام 2018.

وتعد الطريق السريع الرابطة بين أجدابيا والبريقة من أخطر الطرق التي أُطلق عليها «طريق الموت» نتيجة الحوادث المرورية الكارثية التي تحدث على الطريق دون أية حلول من الحكومات الليبية رغم نداءات الجهات العامة في بلديتي أجدابيا والبريقة وأهالي المناطق الممتدة بين البلديتين ولكن «لا حياة لمَن تنادي» كما يقول البعض من أهالي المنطقة.

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