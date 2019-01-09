مديرية أمن صبراتة: إحالة 530 قضية و602 متهم للنيابة العامة خلال 2018

قالت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، إن عدد المحاضر المفتوحة المسجلة لديها بلغت نحو 2621 محضرًا خلال العام 2018، مشيرة إلى أنها أحالت إلى النيابة العامة نحو 530 قضية و602 متهم أُلقي القبض عليهم خلال نفس العام.

وأوضحت المديرية في إحصائية نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» أن من بين مجموع القضايا المحالة إلى النيابة العامة «12 قضية قتل اُرتكبت ما قبل سنة 2017، حيث تم ضبط مرتكبيها خلال سنة 2018».

وأشارت الإحصائية إلى أن «هناك بعض المحاضر التي تمت تسويتها بالتراضي بين الطرفين، التي بلغت 761 محضرًا»، فيما بلغ عدد المحاضر التي لا تزال «تحت الإنجاز 597 محضرًا»، بينما بلغ عدد «التصديق على طلبات الضياع 3310».