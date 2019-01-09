رئيس مصلحة المطارات يبحث سبل تفعيل مطار سرت

اجتماع عميد سرت ورئيس مصلحة المطارات. (صفحة بلدية سرت على فيسبوك)

بحث رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، خلال لقاء موسع عقده اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير عام مطار سرت الدولي صلاح أبوجازية سبل تفعيل المطار لأهميته بالمنطقة الوسطى.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء ناقش كافة العوائق والعراقيل التي تواجه سير أعمال الصيانة بمرافق المطار والمهبط الذي يعتبر من أكبر المهابط بشمال أفريقيا، حيث يبلغ طوله 4.5 كيلو متر.

وأضاف الأميل أن رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، أكد خلال اللقاء استعداد المصلحة لتقديم الدعم اللازم للمطار لإعادة تشغيله وضمنته ضمن خطتها للعام 2019 لدعمه بالإمكانات اللازمة.

وأكد الأميل أن أعمال الصيانة بمطار سرت تجرى على قدم وساق بكامل مرافقه، وبعد الانتهاء من صيانة برج المراقبة الجوية وعدد من الإدارات وبدء أعمال صيانة صالات المسافرين وكبار الزوار.

حضر مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة المهندس محمد محمود، ومدير إدارة التجهيزات الفنية المهندس عبدالوهاب النفاتي، ومدير مكتب الأمن والسلامة مهندس منصور محمد، ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة المهندس المهدى الحضيري.