ورشة عمل حول مخاطر انتشار السلاح بالمركز الثقافي في طبرق

المشاركون في ورشة العمل بطبرق. (الإنترنت)

أقيمت بقاعة المركز الثقافي في طبرق، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «انتشار السلاح والمخاوف من عدم تحقيق الاستقرار في البلاد» والتي نفذتها جمعية «فتاة ليبيا» الخيرية بدعم من المعهد الجمهوري الأميركي.

وقال منسق الورشة عبدالرحمن فتحي لـ«بوابة الوسط» إن الفعالية حضرها عدد من النشطاء والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وطلبة من جامعة طبرق، منوهًا إلى أن الورشة تأتي في إطار الاستعداد لإطلاق مبادرة شبابية من أجل المساهمة في تخفيض نسبة استخدام السلاح بالقرب من التجمعات السكانية بالمدينة.

وأضاف فتحي أن أغلب المشاركين بورشة العمل أعدوا عددًا من التوصيات لتقديمها إلى مجلس الحكماء والمجلس البلدي والجهات الأمنية والعسكرية من أجل وضع حد لانتشار واستعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية والاحتفلات.

وحضر فعاليات الورشة أيضًا مسؤولون وممثلون عن المنطقة العسكرية ومديرية الأمن والمجلس البلدي ومركز الخبرة القضائية والبحوث والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد في طبرق.