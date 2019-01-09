وقفة احتجاجية أمام مقر كلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها

الوقفة الاحتجاجية بكلية هندسة التعدين والطاقة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم أعضاء هيئة التدريس وطلبة وموظفو كلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الكلية نددوا خلالها بتكرار الخروقات الأمنية داخل حرم الكلية ومطالبة الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها.

وأصدر المشاركون في الوقفة بيانًا أكدوا من خلاله أنه «لا يمكن الصبر أكثر على هذه الخروقات الأمنية» ودعوا «جميع الأجهزة الشرطية والأمنية والجيش إلى أخذ دورهم في تأمين المدينة بصفة عامة والحرم الجامعي بصفة خاصة».

ونبه البيان «جميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمستفيدين من العملية التعليمية إلى أنه في حالة عدم توفير الأمن بالحرم الجامعي فإننا مجبرون وكلنا أسى وأسف على إيقاف الدراسة لعدم إمكانية الاستمرار في العملية التعليمية نتيجة الخروقات الأمنية».

وقال عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين بكلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها لـ«بوابة الوسط» إن الأوضاع الأمنية بالكلية «أصبحت سيئة جدًّا وعدم اكثرات المسؤولين والأجهزة الأمنية بالرغم من مناشدتنا ومطالبتنا بتوفير الأمن في الحرم الجامعي بالكلية ولكن لا حياة لمن تنادي، وأصبحنا خايفين من ما نتعرض له من الاعتداء علينا وسرقة أجهزتنا الهاتفية وغيرها».