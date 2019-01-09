مركز سبها الطبي يتسلم جثة مجهولة الهوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 06:38 مساء

قال مصدر من مركز سبها الطبي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المركز تسلم جثة مجهولة الهوية عثر عليها ليل أمس الثلاثاء، تعود لشخص أسمر البشرة يرتدي ملابس عسكرية وعليها آثار إطلاق أعيرة نارية.

وأضاف المصدر أنه «لا صحة للأخبار المتداولة حول وصول ثلاث جثث، مركز سبها الطبي استقبل جثة واحدة فقط ليل الثلاثاء»، مشيرًا إلى أن مركز سبها الطبي «يتسلم دائمًا جثثًا مجهولة الهوية ويجري دفنها بعد استكمال الإجرات الرسمية لها».

وتشهد مدينة سبها خلال السنوات الأخيرة حالات مماثلة، حيث يتم العثور على جثث مجهولة الهوية فى أماكن متفرقة، مثل مكبات القمامة والمزارع وبعض الطرقات، إلى جانب جثث معلقة على أسلاك الكهرباء نتيجة صدمة كهربائية بسبب محاولة السرقة.

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