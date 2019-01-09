سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 06:16 مساء

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على إجراء الانتخابات الرئاسية «نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن مساعي التسوية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا تعتمد على «تحسين المعيشة وإعادة الحياة تدريجيًا إلى المواطن الليبي».

وقال غسان سلامة  لـ«قناة الحرة» الأربعاء إن «خطة العمل الأممية، وبالتنسيق والتشاور مع الأطراف الليبية، ستعمد إلى انتخابات نيابية ثم إجراء الاستفتاء على الدستور لتنتهي بانتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف سلامة قائلاً: قمنا بـ«التواصل مع مختلف الأطراف الليبية السياسية والمسلحة من أجل التوصل إلى توافق قصد إنجاح الحوار الوطني الليبي المرتقب».

وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة على أن اتصالاته «تشمل الجميع دون إقصاء بما فيهم أركان النظام السابق».

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ولفت غسان سلامة إلى أن «انتشار كمية من السلاح في ليبيا تتجاوز 15 مليون قطعة»، موضحًا في المقابل أنه «ليس شرطًا تأجيل الحوار الليبي قبل الحد من انتشار الأسلحة».

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