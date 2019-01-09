ثاني الجنسيات العربية.. أكثر من 686 ألف ليبي طلبوا الهجرة إلى أميركا

برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة المعروف بـ«لوتري جرين كارد»

كشف مكتب شؤون القنصلية الأميركية، تقدم 686 ألفًا و869 ليبيًّا لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة المعروف بـ«لوتري جرين كارد» خلال العام 2018.

ووفق التقرير المنشور على موقع مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن الليبيين هم ثاني الجنسيات بعد مصر في قائمة المتقدمين لبرنامج هجرة التنوع الأميركي.

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ولأول مرة تتخطى دولة عربية حاجز المليون متقدم على برنامج الـ«لوتري»، إذ تقدم نحو مليون و274 ألفًا من مصر للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بـ914 ألف شخص العام 2017، كما ذكر موقع قناة «الحرة» الأميركي الأربعاء.

في وقت بلغ عدد العرب المتقدمين لبرنامج الحصول على تأشيرة البطاقة الخضراء نحو أربعة ملايين متقدم، تقدم في المجمل نحو 23 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها أربعة ملايين مقارنة مع 2017.

وبرنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الـ«لوتري»، هو قرعة سنوية للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة والمعروفة باسم «البطاقة الخضراء».

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وجاء في قائمة الترتيب بالمركز الثالث السودان بأكثر من 504 آلاف شخص تليه الجزائر بأكثر من 342 ألف متقدم، بينما جاء الإماراتيون والقطريون من أقل الجنسيات تقدمًا للبرنامج.

وكان لدولة غانا نصيب الأسد من أعداد المتقدمين بمقدار مليونين و227 ألف شخص، فيما كانت «جزيرة كريسماس» (منطقة صغيرة غير ذاتية الحكم تتبع أستراليا)، صاحبة أقل عدد من المتقدمين بمقدار 15 فردًا فقط.