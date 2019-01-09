وزارة الحكم المحلي تبحث مع «اليونيسف» الاندماج الاجتماعي للأطفال والشباب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 09 يناير 2019, 05:21 مساء

بحث وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عبد الرحمن غندور، مشروع الاندماج الاجتماعي للأطفال والشباب في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن الاجتماع بحث «الوصول إلى رؤية وطنية واحدة حول المشروع ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني لتأسيس مساحات وبرامج صديقة للطفل في البلديات وتحيين المشاركة في مسابقة أفضل بلدية صديقة للطفل في ليبيا».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزارة الحكم المحلي وقعت في يناير 2017 «وثيقة الإطار العام للتعاون » مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

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