مفوضية اللاجئين تطالب بحل سريع لإنزال 49 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا

سفينة «سي ووتش» التي ترفع العلم الهولندي قبالة سواحل مالطا. (أ ف ب*

أعربت المفوضية العليا للاجئين، اليوم الأربعاء، عن «قلقها» حيال وضع 49 مهاجرًا عالقين قبالة سواحل مالطا، مطالبة بحل «سريع» يتيح نقلهم إلى مرفأ آمن.

وقالت الناطقة باسم المفوضية لفرنسا، سيلين شميت، بحسب وكالة «فرانس برس» إن«هذا الانتظار طوال 19 يومًا في البحر، والقلق الناجم عنه، يزيدان من حدة الصدمات التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص الذين فروا من العنف وكانوا ضحايا التعذيب»، مشيرة إلى وجود «أطفال صغار» في السفينتين.

وأضافت: «من الملح نقل الأشخاص الذين أنقذوا إلى مرفأ آمن. الوقت يضغط ويتعين إيجاد حل سريع قبل أن تسوء الأحوال الجوية وتؤدي أيضًا إلى مزيد من الصعوبات للأشخاص الذين أنقذوا، بما في ذلك تدهور أوضاعهم الصحية».

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وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، دعت في 13 ديسمبر، إلى إيجاد «حل سريع» للأشخاص العالقين على متن السفينتين «سي ووتش» و«سي آي» اللتين تملكهما منظمات ألمانية غير حكومية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفضه إنزال أي من المهاجرين العالقين على متن السفينتين.

وأعربت عشرة بلدان أوروبية عن استعدادها لاستضافة بعض المهاجرين الـ49، لكن مالطا تريد اتفاقًا «شاملًا» يتضمن 249 شخصًا آخر استضافتهم في الأيام الأخيرة. وأخذت هذا الطلب في الاعتبار البلدان الأخرى التي طرحت عرضًا يبلغ «حوالي 200» شخص كما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي.

وقالت شميت: «نحن ممتنون للدول الأوروبية» التي عرضت استقبالهم، معربة عن أملها في «التوصل سريعًا» إلى حل.

وبمعزل عن هاتين السفينتين اللتين سبقهما الكثير من السفن منذ أن أغلقت إيطاليا مرافئها أمام السفن التي تقوم بمهمات إنسانية هذا الصيف، دعت الناطقة إلى وضع «آلية واضحة لإنزال» المهاجرين، مذكرة بأن المفوضية العليا للاجئين «مستعدة لدعم الدول الأوروبية» في تطبيق هذه التوصيات.