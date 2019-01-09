السراج وموسكات يتفقان على استئناف الرحلات بين مالطا وليبيا ومعالجة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 02:55 مساء
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء في العاصمة المالطية فاليتا مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، معالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تشجيع التواصل بين غرف التجارة والصناعة، ومجلسي رجال الأعمال في البلدين، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة وسفير ليبيا لدى مالطا سعدون السويح والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المالطية.

وأعرب موسكات خلال الاجتماع عن تقدير بلاده ودعمها لجهود الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكداً عمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين الجارين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد رئيس وزراء مالطا، حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع حكومة الوفاق الوطني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية الهجرة غير الشرعية، باعتبار ليبيا ومالطا دولتي معبر ومقصد للمهاجرين .

وقدم السراج لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، كما أشار إلى الترتيبات الأمنية التي يجري تنفيذها بدءاً من العاصمة، وتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده في شهر سبتمبر العام الماضي والذي يعتمد على تكامل وتناغم السياسات النقدية والمالية والتجارية والذي يضع قاعدة لمرحلة البناء والتعمير.

وفي هذا الإطار، دعا السراج إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل معاً من خلال اللجنة الليبية المالطية المشتركة، ودراسة عقد اتفاقيات جديدة تفيد البلدين، الأمر الذي سيساعد على دعم الاقتصاد والتنمية، وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.

كما بحث الجانبان إعادة تفعيل اتفاقية النقل الجوي، وتم الاتفاق على استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا قبل نهاية الربع الأول من السنة.

من ناحية أخرى تم التوافق حول ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل ومن خلال التنسيق المشترك، كما اتفق الجانبان على العمل المشترك لمكافحة كافة عمليات التهريب وبالأخص تهريب الوقود.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي من الحكومة المالطية الاهتمام بالجالية الليبية في مالطا وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، وعبر عن أمله في عودة سريعة للبعثة الدبلوماسية لجمهورية مالطا للعمل من طرابلس، مع دراسة سبل تسهيل التأشيرات للمواطنين.

السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
السراج يلتقي رئيس الوزراء المالطي في فاليتا. (صورة من الرئاسي)
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