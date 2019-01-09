سالفيني يرفض إنزال مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا ويتعهد بـ«طرد مهربي البشر»

وزير داخلية ايطاليا ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يلقي خطابا أمام أنصاره. (فرانس برس)

جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفضه إنزال أي من المهاجرين العالقين على متن سفينتين ألمانيتين بمياه المتوسط، غداة تلميحات من رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي بإمكانية استقبال النساء والأطفال واصفًا حالتهم بـ«الاستثنائية».

وقال سالفيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء: «بدلاً عن إنزال مهاجرين آخرين أو إرسال القوارب والطائرات لإحضارهم، نحن نعمل على إعادة العديد من مهربي البشر والإرهابيين إلى بلدانهم».

وأرفق سالفيني في التغريدة رابطًا لخبر عن كشف المدعي العام في مدينة باليرمو، بإقليم صقلية، عن تنظيم «قوارب الأشباح» لنقل المهاجرين السريين وتهريب التبغ على متن زوارق سريعة من تونس إلى إيطاليا.

وأصدرت السلطات المحلية ليل أمس أوامر اعتقال بحق ثمانية أشخاص، بينما لا يزال زعيم المجموعة، تونسي الجنسية، هاربًا، والمتهم أيضًا بالتحريض، عبر فيسبوك، على ارتكاب هجمات إرهابية.

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وأثار مصير 49 مهاجرًا أنقذوا قبالة سواحل ليبيا انقسامًا في الحكومة الائتلافية الإيطالية، بعد رفض نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني استقبال سفينتي الإنقاذ اللتين تحملان المهاجرين على متنهما.

وبحسب جريدة «ذا غادريان» البريطانية فهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها إيطاليا استقبال مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط، إذ سبق ورفضت روما إنزال ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مهاجر في شواطئها منذ أن بدأ سالفيني حملة تستهدف الحد من الهجرة بعد أيام من توليه منصبه في يوليو الماضي.

ولا تزال سفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية في البحر منذ 17 يوميًا وعلى متنها 32 مهاجرًا بعد رفض إيطاليا ومالطا السماح لها بالرسو في موانئهما. إضافة إلى ذلك يوجد 17 مهاجرًا عالقين على متن سفينة «سي آي» الألمانية منذ 29 ديسمبر الماضي بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا.