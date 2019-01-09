بالصور.. مياه الأمطار تحاصر مدرستي المجد والهداية في أجدابيا

كسح مياه الأمطار من قبل فرقة الطوارئ التابعة لمكتب خدمات أجدابيا أمام مدرسة الهداية في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

حاصرت مياه الأمطار مدرستي المجد والهداية في أجدابيا بعد أن شهدت المدينة أمطارًا غزيرة، مما دعا إدارتي المدرستين إلى إطلاق نداء استغاثة إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مكتب خدمات أجدابيا لإنهاء تراكم المياه أمام المدرستين.

وقال أحد المعلمين بمدرسة المجد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه بعد تساقط الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أجدابيا، تراكمت المياه بكميات كبيرة أمام مدخل المدرسة وفي الساحة المخصصة للطابور الصباحي للطلاب، مشيرًا إلى أنه عدم وجود أماكن مخصصة لصرف المياه أمام وداخل المدرسة، شكل عائقًا أمام الطلبة في الدخول إلى الدوام وفي الوقوف بالطابور المدرسي.

من جهتها، تواصل فرق الطوارئ التابعة لمكتب خدمات أجدابيا بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمالها في كسح وشفط مياه الأمطار من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة بالمدينة، والتي تمكنت على مدى 24 ساعة متواصلة من حل مختنق حي الفرجان، مقدمين اعتذارهم للمواطنين على أي تقصير أو تأخير في تأدية أعمالهم.

ورصدت «بوابة الوسط»، صباح اليوم الأربعاء، قيام فرقة الطوارئ التابعة لمكتب خدمات أجدابيا بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بكسح وشفط مياه الأمطار عند طريق بنغازي الداخلي بالقرب من مبنى المرافق والإسكان وأمام مدرسة الهداية ومن الشوارع الجانبية المجاورة للمدرسة، بعد أن غمرتها الأمطار التي هطلت على المدينة، لتسهيل حركة السير بالشارع وتمكين الطلاب للوصول إلى مدارسهم بكل يسر.

كسح مياه الأمطار من الشوارع الجانبية المجاورة لمدرسة الهداية في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

مدرسة المجد في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

ساحة الطابور الصباحي في مدرسة المجد في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

مدرسة المجد في مدينة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)