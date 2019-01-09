بلدي سرت يبحث المعوقات أمام مرافق وأقسام مستشفى ابن سينا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 09 يناير 2019, 01:07 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)

بحث المجلس البلدي سرت، المعوقات التي تواجه مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت اليوم الأربعاء، بحضور عضو المجلس البلدي المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية أبوخريص، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد  السريتي، ومساعد المدير العام للمستشفى الدكتور علي الزرقاء، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى الدكتور عبدالقادر العماري، ومدير الخدمات الطبية الدكتور عوض حسين، وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع  خصص لبحث المعوقات التي تواجه مرافق وأقسام المستشفى، التي تقف عائقًا أمام تقديم أبسط الخدمات الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى بحث ملف صيانة عدد من الأقسام، منها العناية المركزة المتوقفة منذ عام تقريبًا، ومتابعة أعمال التوسعة للمستشفى التي سينفذها الجهاز في الفترة القادمة.  

كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة للمستشفى ومنها جهاز الرنين المغناطيسي والإشعاعي.

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