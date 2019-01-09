موسكات يستقبل السراج في فاليتا ويعقدان جلسة مباحثات

موسكات يستقبل السراج في العاصمة فاليتا. (تايمز أوف مالطا)

استقبل رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لدى وصوله العاصمة فاليتا اليوم الأربعاء.

وبحسب جريدة «تايمز أوف مالطا» فقد استقبل موسكت السراج في قلعة «أوبيرج دي كاستيل»، حيث حيا المسؤولان بعضهما البعض بحفاوة قبل أن يمضيا قدمًا لعقد جلسة مباحثات ثنائية.

ويتوقع أن تركز المباحثات بين السراج وموسكات على الوضع الراهن في ليبيا، ونتائج مؤتمر باليرمو، وأزمة الهجرة، فضلًا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان بصحبة رئيس الوزراء المالطي لدى استقباله السراج كل من نائب رئيس الوزراء كريس فيرن، ووزير الخارجية السابق أليكس تريجونا، وعدد من الوزراء.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها السراج وموسكات منذ لقائهما خلال مؤتمر باليرمو حول ليبيا الذي استضافته إيطاليا في نوفمبر الماضي.

وطالب المشاركون في مؤتمر باليرمو مجلس النواب، في بيان بنتائج المؤتمر، بإصدار قانون استفتاء، بهدف إتمام العملية الدستورية كإنجاز مركزي لسيادة الدولة الليبية.

وأكد المشاركون أن «الأمن مطلب بالغ الأهمية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام، وهو مطلب أولوي للشعب الليبي، كما اتفقوا على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب».