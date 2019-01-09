انتشال أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين من على شاطئ البحر شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 09 يناير 2019, 12:01 مساء
عناصر من الهلال الأحمر تنتشل جثامين مهاجرين غير شرعيين. (أرشيفية: الإنترنت)

انتشل حرس السواحل، اليوم الأربعاء، أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين قذفتها أمواج البحر على الشاطئ، على بعد أربعين كلم شرق سرت.

وقال مصدر بجهاز حرس السواحل في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريق انتشال الجثث بجمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت، سارع إلى الموقع وانتشل الجثث، التي حفظت بثلاجة مستشفى ابن سينا، ثم نقلت إلى موقع آخر لحفظ الجثث، تمهيدًا لأن تتولى جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتتواصل هذه الأيام عمليات المسح التي يقوم بها جهاز حرس السواحل، والهلال الأحمر الليبي لشاطئ البحر، حيث تم العثور خلال أسبوع على أكثر من 12 جثة لمهاجرين غير شرعيين.

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