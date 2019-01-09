صحة الوفاق: مستشفى الحروق يستعيدُ قدرته الكاملة بداية الربع الثاني

وكيل عام وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى الحروق والتجميل. (صحة الوفاق)

قال الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمد هيثم، إن مستشفى الحروق والتجميل طرابلس سيستعيد قدرته الاستيعابية خلال بداية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث المعايير المعمول بها عالميًا في تخصص الحروق والتجميل، بعد الانتهاء من مشروعات الصيانة الشاملة والتطوير الذي تتم به.

يأتي ذلك ضمن زيارة أجراها وكيل عام الوزارة الثلاثاء، تابع من خلالها سير عمل المشروعات بمستشفى الحروق والتجميل ونسبة الإنجاز والجودة، عقب العديد من الزيارات والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتطوير المستشفى.

ووجه الوكيل إلى الالتزام بدقة التنفيذ وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والمدة الزمنية المقررة لإكمال مشاريع تطوير وتحوير المستشفى.

وشملت مشروعات الصيانة والتطوير غرفة العمليات والعناية الفائقة إلى جانب الأقسام المهمة بالحروق والتجميل.

وكيل عام وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى الحروق والتجميل. (صحة الوفاق)

وكيل عام وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى الحروق والتجميل. (صحة الوفاق)

وكيل عام وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى الحروق والتجميل. (صحة الوفاق)

وكيل عام وزارة الصحة خلال زيارته مستشفى الحروق والتجميل. (صحة الوفاق)