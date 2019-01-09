انقسام في الحكومة الإيطالية حول مصير 49 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا

مهاجرون أفارقة بعد إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط. (أرشيفية. الإنترنت)

أثار مصير 49 مهاجرًا أنقذوا قبالة سواحل ليبيا انقسامًا في الحكومة الائتلافية الإيطالية، بعد رفض نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني استقبال سفينتي الإنقاذ اللتين تحملان المهاجرين على متنهما.

وبحسب جريدة «ذا غادريان» البريطانية فهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها إيطاليا استقبال مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط، إذ سبق ورفضت روما إنزال ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مهاجر في شواطئها منذ أن بدأ سالفيني حملة تستهدف الحد من الهجرة بعد أيام من توليه منصبه في يوليو الماضي.

وتشبث سالفيني بموقفه الصارم برفض استقبال المهاجرين، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإيطالي، غوزيبي كونتي، التوصل إلى اتفاق مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى لأخذ بعض المهاجرين العالقين في البحر، وفق الجريدة.

وكتب سالفيني عبر حسابه على «فيسبوك» أن شواطئ إيطاليا «ستظل مغلقة في وجه أولئك الذين لا يحترمون القانون». وتجاهل وزير الداخلية الإيطالي كذلك مناشدة للبابا فرانسيس الأحد الماضي وجهها إلى القادة الأوروبيين طالبهم فيها «بإظهار التضامن» وتوفير ميناء آمن للمهاجرين الـ49.

ولا تزال سفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية في البحر منذ 17 يوميًا وعلى متنها 32 مهاجرًا بعد رفض إيطاليا ومالطا السماح لها بالرسو في موانئهما. إضافة إلى ذلك يوجد 17 مهاجرًا عالقين على متن سفينة «سي آي» الألمانية منذ 29 ديسمبر الماضي بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا.

والخميس الماضي، سمحت مالطا للسفينتين بدخول مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة وسوء الأحوال الجوية، دون السماح لهما بالرسو في موانئها.

وتطلب مالطا وهي أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من شركائها استقبال بعض المهاجرين بما في ذلك 249 مهاجرًا آخر انتشلتهم زوارق البحرية المالطية في الأسابيع الأخيرة من العام 2018.

نقسام في الحكومة

قالت جريدة «ذا غارديان» إن وزير الداخلية الإيطالي يبدو أيضًا على خلاف مع لويجي دي مايو النائب الآخر لرئيس الوزراء الإيطالي وشريك سالفيني في الحكومة الائتلافية وزعيم حركة النجوم الخمسة التي تشكل مع حزب الرابطة الحكومة.

وأصر دي مايو، السبت الماضي، على أن مالطا تتحمل مسؤولية المهاجرين الموجودين على متن السفينتين، لكن إيطاليا قد تستقبل النساء العشر وأطفالهن الموجودين بين هؤلاء المهاجرين. ليرد عليه سالفيني قائلًا: «أي مهاجرين؟ أنا المعني باتخاذ القرار».

وأمس الإثنين، رد دي مايو قائلًا إنه دعَّم موقف حكومته الصارم إزاء الهجرة، لكنه يعتقد أن النساء والأطفال ينبغي استقبالهم في إيطاليا.

انقسامات حزبية

لم تقتصر الانقسامات على الحكومة بل إنها امتدت لتشمل حركة النجوم الخمسة التي يتزعمها دي مايو، إذ طردت الحركة عضوين بمجلس الشيوخ، أحدهما السيناتور غريغوريو دي فالكو، لتصويتهما ضد مشروع قانون يتعلق بالأمن صاغه سالفيني يستهدف حقوق طلب اللجوء، وفق جريدة «ذا غارديان».

وقال دي فالكو، في تصريحات إلى «ذا غارديان»، «صوت ضد مشروع القانون المتعلق بالأمن لأنه غير اعتيادي، وغير دستوري وسينتج منه عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين وانعدام الأمن».

وهاجم السيناتور حزب سالفيني قائلًا: «هناك (أشخاص) آخرون في (جبهة) المعارضة، السياسات اليمينية المتطرفة لحزب الرابطة ليست سياسات حركة النجوم الخمسة»، مضيفًا أن «إغلاق الموانئ البحرية ليس إجراءً رسيمًا من الحكومة، وأن دي مايو وسالفيني يعطيان ببساطة انطباعًا كما لو أنهما جبهة موحدة».

وأضاف أن «هناك انقسامات في جوانب عدة، فالجانبان ليسا متحدين، وليست هناك نية ليكونا كذلك».

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وبحسب الجريدة البريطانية فقد رفض عشرات المحافظين في أنحاء إيطاليا تطبيق مشروع القانون.

وقال طبيب على متن سفينة «سي ووتش 3» إن المهاجرين الموجودين على متن السفينة في «وضع مزرٍ». وقفز مهاجر قبل بضعة أيام في البحر في محاولة للوصول إلى مالطا، لكن سرعان ما جرى إعادته إلى السفينة.

وعرضت كل من هولندا وألمانيا استقبال بعض المهاجرين المحاصرين شريطة أن توافق الدول الأوروبية الأخرى على استقبال المهاجرين.