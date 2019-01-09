حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (9 يناير 2018)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا.
كما توقع في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه أن تتأثر مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الجمعة بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار وزوابع رعدية مع حبات البرد، مع احتمال سقوط ثلوج على بعض مناطق الجبل الغربي بداية الأسبوع المقبل مع انخفاض في درجات الحرارة.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-18)مْ وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الجمعة.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
انقشاع للسحب الممطرة بداية من اليوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كلم/ساعة، ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (13-17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس –الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-18) مْ تصل إلى (20) مْ على غات.
الكفرة - تازربو - السرير :
السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (13- 17)مْ .
وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زوارة
|
09
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
09
|
16
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
10
|
16
|
قليلة السحب
|
09
|
17
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
سرت
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
03
|
12
|
قليلة السحب
|
03
|
13
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
02
|
12
|
قليلة السحب
|
01
|
13
|
قليلة السحب
|
غريان
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
05
|
13
|
قليلة السحب
|
ترهونة
|
04
|
12
|
قليلة السحب
|
05
|
13
|
قليلة السحب
|
بني وليد
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
16
|
قليلة السحب
|
مزدة
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
03
|
15
|
قليلة السحب
|
أبونجيم
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
القريات
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
03
|
16
|
صافية الى قليلة السحب
|
هون
|
05
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
04
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
غدامس
|
04
|
16
|
صافية الى قليلة السحب
|
03
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
أوبارى
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
03
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
سبها
|
05
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
مرزق
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
03
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
القطرون
|
04
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
01
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
غات
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
21
|
صافية الى قليلة السحب
|
رأس لانوف
|
06
|
17
|
احتمال سقوط أمطار
|
07
|
18
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البريقة
|
08
|
16
|
احتمال سقوط أمطار
|
09
|
19
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
أجدابيا
|
08
|
15
|
احتمال سقوط أمطار
|
09
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
بنغازي
|
04
|
14
|
احتمال سقوط امطار
|
06
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مرج
|
02
|
11
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
04
|
12
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
البيضاء
|
01
|
11
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
12
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
شحات
|
01
|
08
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
09
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
درنة
|
03
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
طبرق
|
04
|
14
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
05
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
جالو
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
07
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
07
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
السرير
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
07
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
تازربو
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
05
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
الكفرة
|
05
|
15
|
قليلة السحب
|
06
|
17
|
صافية الى قليلة السحب