حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (9 يناير 2018)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا.

كما توقع في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه أن تتأثر مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الجمعة بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار وزوابع رعدية مع حبات البرد، مع احتمال سقوط ثلوج على بعض مناطق الجبل الغربي بداية الأسبوع المقبل مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-18)مْ وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

انقشاع للسحب الممطرة بداية من اليوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كلم/ساعة، ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (13-17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس –الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-18) مْ تصل إلى (20) مْ على غات.

الكفرة - تازربو - السرير :

السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح ما بين (13- 17)مْ .

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا: