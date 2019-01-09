مصادر تنفي نشوب حريق ببيت الطالبات في البيضاء

مديرية أمن البيضاء. (الإنترنت)

نفت مصادر محلية وأمنية متطابقة في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، ما أثير حول اندلاع حريق ببيت الطالبات في المدينة.

وقالت مصادر محلية في تصريحات إلى بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الحريق اندلع في محل لمواد البناء وتمت السيطرة عليه وليس في بيت الطالبات كما أشيع.

وأوضحت المصادر أن الدفاع المدني والجهات المختصة انتقلت إلى موقع الحريق وتم إخماده، مشيرة إلى أن هناك ثلاث إصابات طفيفة جراء الحريق والدخان الناتج عنه.

وتشهد مدينة البيضاء الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد منخفضًا جويًا وانخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، مما يجعل سكان المنطقة يبحثون عن سبل للتدفئة حتى وإن كانت غير آمنة أحيانًا، مما يؤدي إلى تسجيل حالات حروق واختناق سنويًا في المنطقة.

وتناول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفادة نشوف حريق في بيت الطالبات التابع لجامعة البيضاء في المدينة وتسجيل عدد من الإصابات.