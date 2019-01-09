السراج يزور مالطا ويلتقي رئيس الوزراء جوزيف موسكات

رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

يزور رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج العاصمة المالطية (فاليتا)، اليوم الأربعاء، وسيلتقي رئيس الوزراء جوزيف موسكات، كما أعلنت الحكومة المالطية.

ولم توضح الحكومة المالطية محاور لقاء السراج وموسكات، لكن من المرجح أن تكون أزمة الهجرة غير الشرعية من ليبيا، والوضع الداخلي وتطورات العملية السياسية على رأس النقاشات، وفق جريدة «تايمز أوف مالطا».

ويعد هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الطرفين، منذ التقيا خلال فعاليات مؤتمر باليرمو الذي استضافته المدينة الإيطالية، نوفمبر الماضي.

ووُجهت إلى مالطا وإيطاليا انتقادات في الآونة الأخيرة لرفضهما مرارًا استقبال سفن إنقاذ تحمل مهاجرين أنقذتهم من البحر المتوسط. وكان آخر تلك الوقائع الأسبوع الماضي عندما رفض البلدان استقبال 49 مهاجرًا على متن سفينتين غير حكوميتين ألمانيتين وظل المهاجرون عالقين في البحر لأيام.

وبحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، فقد وصل 114.941 ألف مهاجر إلى الشواطئ الأوروبية في العام 2018، من بينهم نحو 12.977 ألف مهاجر دخلوا إيطاليا بواسطة قوارب انطلقت من ليبيا.