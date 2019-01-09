السراج يزور مالطا ويلتقي رئيس الوزراء جوزيف موسكات

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الأربعاء 09 يناير 2019, 09:42 صباحا
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

يزور رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج العاصمة المالطية (فاليتا)، اليوم الأربعاء، وسيلتقي رئيس الوزراء جوزيف موسكات، كما أعلنت الحكومة المالطية.

ولم توضح الحكومة المالطية محاور لقاء السراج وموسكات، لكن من المرجح أن تكون أزمة الهجرة غير الشرعية من ليبيا، والوضع الداخلي وتطورات العملية السياسية على رأس النقاشات، وفق جريدة «تايمز أوف مالطا».

ويعد هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الطرفين، منذ التقيا خلال فعاليات مؤتمر باليرمو الذي استضافته المدينة الإيطالية، نوفمبر الماضي.

ووُجهت إلى مالطا وإيطاليا انتقادات في الآونة الأخيرة لرفضهما مرارًا استقبال سفن إنقاذ تحمل مهاجرين أنقذتهم من البحر المتوسط. وكان آخر تلك الوقائع الأسبوع الماضي عندما رفض البلدان استقبال 49 مهاجرًا على متن سفينتين غير حكوميتين ألمانيتين وظل المهاجرون عالقين في البحر لأيام.

وبحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، فقد وصل 114.941 ألف مهاجر إلى الشواطئ الأوروبية في العام 2018، من بينهم نحو 12.977 ألف مهاجر دخلوا إيطاليا بواسطة قوارب انطلقت من ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيتزا البطاطا الشهية