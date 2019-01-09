مقتل شاب وسرقة سيارته في الكفرة.. والشرطة تطيح بالجناة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 09 يناير 2019, 09:18 صباحا
سيارة الشاب حمزة التواتي الذي قتل جنوب مدينة الكفرة. (الإنترنت)

قتل الشاب حمزة عبدالمنعم التواتي من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا بعد أن تمت سرقة سيارته من قبل شخصين من الجنسية الأفريقية.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة، ملازم أول محمد خليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه بعد فقدان ذوي الشاب الاتصال به، تم إبلاغ الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مجموعة من الشباب خرجوا رفقة دوريات كتيبة «سبل السلام» التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة، لتقفي آثار للسيارات التي غادرت باتجاه الجنوب.

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وأوضح خليل، أنه تم القبض على شخصين أحدهما سوداني الجنسية والآخر تشادي، حيث اعترفا بقتل الشباب بأحد المزارع ذبحًا، وسرقة سيارته نوع تويوتا بيضاء اللون، وإخفاء جثته، مؤكدًا أن الدوريات توجهت إلى مكان الجثة حيث عثرت عليه وجرى نقلها إلى مستشفى الكفرة، وتسليم الجناة إلى الجهات المختصة.

وأضاف خليل، أن قوة من قسم النجدة انتقلت إلى مكان الحادثة لجمع الاستدلالات فيما نقلت سيارة الضحية إلى مقر مديرية الأمن، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات على الفور.

وتعاني مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا كغيرها من المدن الليبية من الانفلات الأمني وعمليات السطو المسلح واعمال الحرابة والخطف.

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