تعليم صبراتة تنظم ورشة عمل حول آلية وضوابط الملاك الوظيفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 08:28 صباحا
ورشة عمل حول آلية وضوابط الملاك الوظيفي. (صورة من تعليم الوفاق)

نظمت مراقبة تعليم صبراتة الثلاثاء، ورشة عمل حول لوائح وضوابط تطبيق الملاك الوظيفي استهدفت مديري المدارس والمفتشين التربويين بمصلحة التفتش التربوي بصبراتة المكلفين بمتابعة التسكين على الملاك الوظيفي بالمدارس.

واستضافت المراقبة عبدالفتاح الفاضلي مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم وأحمد عبدالقادر رئيس قسم البيانات والإدخال بالإدارة لتوضيح كافة الضوابط وآلية التسكين على الملاك الوظيفي ومهام مكاتب الاحتياط العام بالمراقبات وعملها في توفير وسد العجز في المعلمين في الظروف الاستثنائية.

وأجاب مدير مكتب الاحتياط العام على استفسارات مديري المدارس والمفتشين حول تطبيق الملاك ومعدلات الأداء، وأوضح رئيس قسم البيانات آلية عمل منظومة البيانات وعلاوة الحصة والمستهدف منها .

كما تأتي الورشة لتوضيح الهدف من مشروع الملاك الوظيفي الذي أطلقته وزارة التعليم لتنظيم وتطوير التعليم في ليبيا والارتقاء بمستوى المعلم معنوياً ومادياً والرفع من كفاءته العلمية .

حضر ورشة العمل حول الملاك الوظيفي مراقب التعليم علي عمر يحيى ورئيس مصلحة التفتيش التربوي بصبراتة ومدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب التعليم الثانوي ومدير مكتب المعلوماتية والتوثيق ورئيس قسم الاحتياط العام ومدير مكتب رياض الأطفال ومدير مكتب التعليم الخاص.

ورشة عمل حول آلية وضوابط الملاك الوظيفي. (صورة من تعليم الوفاق)
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