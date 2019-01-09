القبض على مروج ممنوعات ومطلوب على ذمة قضايا في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 09 يناير 2019, 07:52 صباحا
جانب من الضبطيات بقسم النجدة. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم نجدة بنغازي من القبض على مروج ممنوعات ومطلوب سابق على ذمة قضايا في نقطة تفتيش مفاجئة، قرب بريد السلماني، بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة رئيس عرفاء إسماعيل الرملي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط مروج ممنوعات متلبسًا في حالة سكر ويحمل سلاحا ناريا نوع كلاشنكوف.

وأوضح الرملي، أن المقبوض عليه يقود سيارة هونداي ألنترا، تحوي على حبوب مخدرة وجالون سعة 20 لترًا من الخمور محلية الصنع، وسلاح ناري ومبلغ من المال، مشيرًا إلى أن فور التعميم عليه لدى الغرفة المركزية اتضح أنه مطلوب في عدة قضايا وفار من السجن.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة، أنه تمت إحالة المطلوب إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات معه.

ويشن قسم النجدة رفقة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنغازي حملة موسعة على أوكار مروجي الممنوعات، والعشوائيات على أرصفة الطرق الرئيسية والفرعية للمدينة، في محاولة لإنهاء الظواهر السلبية في المدينة والحد من الجريمة.

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