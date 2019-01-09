فتحي باشاغا: تنظيم «داعش» موجود في طرابلس ويتحرك بكل حريه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 01:02 صباحا

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن تنظيم داعش «موجود في طرابلس وضواحيها»، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي «يتحرك بكل حرية».

وقال فتحي باشاغا لبرنامج «بلا قيود» على قناة «بي بي سي عربية» إن «تنظيم داعش يتواجد في شكل خلايا صغيرة واستغل الفراغ الأمني وعدم وجود خطة أمنية، ويتحرك من حين لآخر بكل حرية».

ولفت وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إلى أن «المجموعات الإرهابية يقودها كوادر مدربة وتملك خبرة كبيرة ومتعلمون، ولديهم جميع العلوم ولا يمكن مواجهتهم ببندقية ودبابة وأشخاص لم يتلقوا تدريبًا في كيفية مواجهة هذه الجماعات».

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يذكر أن ثلاث مؤسسات سيادية تعرضت خلال فترة متقاربة لهجمات إرهابية، حيث تعرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لهجوم مسلح، وقتل العشرات في مايو الماضي، وبنفس الطريقة هوجمت المؤسسة الوطنية للنفط وأسفرت عن قتيلين وعشرات المصابين في سبتمبر الماضي، وبنفس الأسلوب تعرضت وزارة الخارجية لهجوم مماثل، حيث قتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين في ديسمبر الماضي.

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