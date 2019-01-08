ندوة علمية في طبرق توصي بتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

أوصى المشاركون في ندوة علمية بعنوان «النظافة سلوك حضاري»، التي أُقيمت بمدرسة الأمل الثانوية بنات في مدينة طبرق، بتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وغرس قيم احترام القانون والنظام في نفوس المواطنين.

وحضر الندوة التي نظمتها إدارة مدرسة الأمل الثانوية بنات بالتعاون مع كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق، اليوم الثلاثاء، عدد من المهتمين بالشأن البيئي في مدينة طبرق.

وقالت منسقة الندوة، المعلمة بمدرسة الأمل خديجة البريكي لـ«بوابة الوسط»، إن الندوة استهدفت التنبيه على أهمية التثقيف البيئي لدى المواطنين بالمدينة، حيث تركزت محاور النقاش خلالها حول مخاطر التلوث بالمبيدات وإدارة النفايات المنزلية وتلوث البحار وتلوث المياه وتجريف الرمال والاحتباس الحراري والتلوث بالبلاستيك.

وأضافت البريكي أن الندوة العلمية حاضر خلالها أساتذة ومعيدون متخصصون في قسم علوم البيئة بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق.

وأوضحت أن أهم المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة ركزت على ضرورة «زيادة التوعية حول أهمية البيئة ونظافتها والحفاظ عليها من أي ملوثات، وغرس قيم احترام القانون والنظام في نفوس الجميع واستعادة الوجه الحضاري، والعمل على نشر ثقافة الانضباط في الشارع والحي الطبرقي».

وأضافت أن التوصيات شملت أيضًا ضروة «الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في كافة أرجاء المدينة وتشجيع الناس وتوعيتهم على أهمية التشجير، وحماية مكونات البيئة من هواء وتربة وماء من أي ملوثات قد تغير من خصائص الطبيعة».

«الصيادلة» بطبرق تنظم ندوة حول تداخل الأدوية

حضر الندوة عميد كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق الدكتور محمود المبروك، ورئيس قسم علوم البيئة الدكتور حسن الدمنهوري، ومديرة مدرسة الأمل عز شنيب وعدد من طالبات المدرسة.