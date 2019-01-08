ندوة علمية في طبرق توصي بتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 08 يناير 2019, 11:27 مساء

أوصى المشاركون في ندوة علمية بعنوان «النظافة سلوك حضاري»، التي أُقيمت بمدرسة الأمل الثانوية بنات في مدينة طبرق، بتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على البيئة وغرس قيم احترام القانون والنظام في نفوس المواطنين.

وحضر الندوة التي نظمتها إدارة مدرسة الأمل الثانوية بنات بالتعاون مع كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق، اليوم الثلاثاء، عدد من المهتمين بالشأن البيئي في مدينة طبرق.

وقالت منسقة الندوة، المعلمة بمدرسة الأمل خديجة البريكي لـ«بوابة الوسط»، إن الندوة استهدفت التنبيه على أهمية التثقيف البيئي لدى المواطنين بالمدينة، حيث تركزت محاور النقاش خلالها حول مخاطر التلوث بالمبيدات وإدارة النفايات المنزلية وتلوث البحار وتلوث المياه وتجريف الرمال والاحتباس الحراري والتلوث بالبلاستيك.

وأضافت البريكي أن الندوة العلمية حاضر خلالها أساتذة ومعيدون متخصصون في قسم علوم البيئة بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق.

وأوضحت أن أهم المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الندوة ركزت على ضرورة «زيادة التوعية حول أهمية البيئة ونظافتها والحفاظ عليها من أي ملوثات، وغرس قيم احترام القانون والنظام في نفوس الجميع واستعادة الوجه الحضاري، والعمل على نشر ثقافة الانضباط في الشارع والحي الطبرقي».

وأضافت أن التوصيات شملت أيضًا ضروة «الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في كافة أرجاء المدينة وتشجيع الناس وتوعيتهم على أهمية التشجير، وحماية مكونات البيئة من هواء وتربة وماء من أي ملوثات قد تغير من خصائص الطبيعة».

«الصيادلة» بطبرق تنظم ندوة حول تداخل الأدوية

حضر الندوة عميد كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة طبرق الدكتور محمود المبروك، ورئيس قسم علوم البيئة الدكتور حسن الدمنهوري، ومديرة مدرسة الأمل عز شنيب وعدد من طالبات المدرسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية