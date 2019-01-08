تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا

شاحنات قيد التصنيع بمصنع في طرابلس يوم 27 نوفمبر 2018. (رويترز)

سلط تقرير لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، الضوء على إنتاج الشركة الليبية للشاحنات والحافلات، وهي مصنع الشاحنات الوحيد في البلاد، على خلفية أزمة استيراد وأوضاع اقتصادية وسياسية مضطربة.

وفي سياق رصده تراجع الإنتاج داخل المصنع، أشار التقرير إلى أن رجلين فقط انهمكا بعنبر التجميع بالشركة على هيكل حافلة جديدة، بينما كان قلة آخرون يفحصون صفًّا من كبائن الشاحنات.

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فبعد إغلاق دام لخمس سنوات في أعقاب أحداث 2011، كانت إعادة فتح المصنع في مايو 2017 بتشجيع من حكومة الوفاق الوطني بادرة أمل، لكن المصنع الذي كان ينتج في يوم ما خمسة آلاف مركبة سنويًّا، يجمِّع حاليًا ثماني قطع فقط في الشهر، ويأتي معظم الطلب من مؤسسات الدولة الليبية، وتشكل معاناته عرضًا للأزمة التي تواجه القطاعات غير النفطية في ليبيا.

وتأسس المصنع العام 1976 كمشروع مشترك بين ليبيا وشركة إفيكو الإيطالية، التي تمتلك حصة نسبتها 25%.

الرئاسي: 183% قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

وأشار التقرير إلى أن المصنع يشتري المحركات ومكونات المركبات من الخارج، لكن خفض الحكومة قيمة العملة الليبية إلى 3.90 دينار للدولار من 1.3 دينار في سبتمبر الماضي للتصدي للسوق السوداء في العملة؛ تسبب في زيادة التكاليف، وهو ما ألحق ضررًا بالطلب والإنتاج.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أصدر قرارًا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة هشام الهادي أبو قليلة لـ«رويترز»: «مركبة، نوع حافلة متوسطة الحجم كانت تكلف 33 ألف دينار ليبي (23.633 ألف دولار)، ولكن مع السعر الجديد 3.90 دينار ليبي للدولار الواحد، السعر ارتفع إلى نحو 125 ألف دينار».

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وأضاف أن إدارة الشركة ستجتمع مع وزير الاقتصاد المعين حديثًا، علي العيساوي، في مسعى للتفاوض على استثناء الشركة من سعر الصرف الجديد.

وأردف أبو قليلة بالقول: «إذا توافرت ائتمانات مصرفية بسعر ملائم، فقد تتمكن الشركة من الإنتاج مثلما كان عليه الحال في السابق، وإلا فسيكون من الصعب تحقيق هذا».

ويمتد المصنع على مساحة 66 هكتارًا في ضواحي طرابلس. وقبل العام 2011 كان يعمل به ألف موظف، بينما يعمل به حاليًا 300 عامل فقط.

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وقال عبدالله الفلاح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن الصناعة والقطاع الخاص بليبيا في وضع حرج؛ بسبب غياب التنوع والمنافسة وهيمنة الدولة أيضًا على الاقتصاد لعقود طويلة، وليس فقط نتيجة الفوضى التي عمت في أعقاب إطاحة معمر القذافي.

وأضاف أن القذافي «هيمن على كل الأنشطة الاقتصادية دون السماح لرجال الأعمال بتطوير القطاع الخاص»، لافتًا إلى أن تعزيز القطاع الخاص معقود على تبني تشريعات جاذبة للاستثمارات وتحسين الوضع الأمني.