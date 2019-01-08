معيتيق يبحث مع القائم بالأعمال الإيطالي التعاون الاقتصادي والأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 08:39 مساء
أحمد معيتيق يلتقي القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا نيكولا أورندو

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا نيكولا أورندو، حيث جرى مناقشة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن اللقاء الذي عُـقد بديوان مجلس الوزراء، تناول عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، والخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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وأشاد نيكولا، وفق البيان، بـ«الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار»، مؤكدًا دعمه الاتفاق السياسي، وأن «الحوار والتوافق الوطني هو الخيار الصائب لحل الأزمة الليبية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وخلال الأشهر الأخيرة طالبت حكومة الوفاق الوطني، الشركات الإيطالية بالعودة لتنفيذ مشاريعها في ليبيا وتعزيز التعاون مع برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ ترتيبات أمنية، وفق ما ورد في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.

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