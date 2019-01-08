معيتيق والكبير يبحثان مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 08:03 مساء
النائب أحمد معيتيق يجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وذلك في إطار التنسيق بين الطرفين في الملفات الاقتصادية.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن الطرفين ناقشا آخر مستجدات برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والخطوات التي يجب اتخاذها لتقييم الوضع الحالي.

سيالة: الإصلاحات الاقتصادية حققت 4 نتائج إيجابية

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى المراحل التي وصل فيها الإعداد للترتيبات المالية لهذا العام، ومتابعتها بما يضمن تنفيذها في ظروف جيدة.

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذب بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية