معيتيق والكبير يبحثان مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

النائب أحمد معيتيق يجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وذلك في إطار التنسيق بين الطرفين في الملفات الاقتصادية.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أن الطرفين ناقشا آخر مستجدات برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والخطوات التي يجب اتخاذها لتقييم الوضع الحالي.

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وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى المراحل التي وصل فيها الإعداد للترتيبات المالية لهذا العام، ومتابعتها بما يضمن تنفيذها في ظروف جيدة.

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذب بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.