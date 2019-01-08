مديرية أمن بنغازي: تركيب قواعد كاميرات المراقبة الأمنية بشوارع المدينة

جانب من عملية تثبت قواعد لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تثبيث قواعد تركيب كاميرات المراقبة الأمنية على مفترقات وميادين وشوارع مدينة بنغازي، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز وإشراف قسم الشؤون الفنية بالمديرية.

وقالت مديرية الأمن في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنّ تركيب كاميرات المراقبة الأمنية يأتي في إطار تطوير قطاع الأمن بالمدينة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الأمن.

وأشار البيان إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير الأمني بالمدينة، وصولاً إلى أعلى مستوى من الاستقرار الأمني بالمدينة.

يأتي هذا في أعقاب وقوع عمليات إرهابية في المدينة التي جرى تحريرها في النصف الثاني من 2017، لكن تفجيرات على مدار العام 2018 أسفرت عن وقوع 35 قتيلاً على الأقل.

وفي نهاية 2016، بدأت الحكومة الموقتة التفكير في إنشاء منظومة مراقبة إلكترونية لبنغازي، عندما أذنت لوزارة الداخلية بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر لإحدى الشركات لتنفيذ مشروع تشغيل وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بالمدينة.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص 10 ملايين دينار لتوريد كاميرات مراقبة، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، جرى في أعقابها تركيب كاميرات في مساجد بنغازي وعدد من المدارس والأهداف الحيوية، كمرحلة أولى.

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جانب من عملية تثبت قواعد لتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)