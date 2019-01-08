أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية

جلسة مجلس النواب يوم7 يناير 2019 (موقع المجلس على (الإنترنت)

وضع مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، عشرة شروط لانتخاب الرئيس عبر الاقتراع السري المباشر، عن طريق الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات.

ونصت الشروط، وفق مسوَّدة القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، على ضرورة أن يكون المرشح ليبيًّا مسلمًا من أبوين مسلمين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

مجلس النواب يناقش قانون انتخاب الرئيس

كما تضمنت الشروط ألا تقل سن المرشح الرئاسي عن 40 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن ممن لهم حق الانتخاب بالتوقيع على نماذج بالمفوضية الوطنية للانتخابات أو فروعها ومكاتبها، وفيما يلي الشروط:

المادة الأولى

يُنتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للدولة الشروط الآتية:

1-أن يكون ليبيًّا مسلمًا من أبوين مسلمين.

2-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

3-ألا يكون متزوجًا بغير ليبية.

4-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.

5-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

6- ألا يكون قد حُـكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة.

9-أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.

10- أي شروط أخرى ينص عليها القانون.