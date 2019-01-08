وزير الخارجية المغربي: أطراف ليبية تصعد أمنيًا لمنع تطبيق الاستحقاقات القادمة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 08 يناير 2019, 05:37 مساء
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (الإنترنت)

اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من القاهرة اليوم الثلاثاء، أن التصعيد الأمني في ليبيا على علاقة بوضع جداول محددة للاستحقاقات السياسية المرتقبة.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، لدى تطرقه إلى المسألة الليبية إن الجوانب الأمنية لا تقل أهمية عن الملف السياسي في ليبيا، محذرًا من سعي بعض الأطراف إلى التصعيد الأمني بالتزامن مع بعض الاستحقاقات السياسية لمنع تطبيقها.

وبخصوص صلاحية اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في ديسمبر 2015 «تأسف» بوريطة لعدم تطبيق الاتفاقات الأمنية قائلًا: «كان في اتفاق الصخيرات ملحق متعلق بالجوانب الأمنية ولم يطبق وربما حان الوقت لتطبيق هذه الترتيبات».

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الرباط تريد التنسيق أكثر مع القاهرة لثقلها الإقليمي مضيفًا أن مباحثاته مع نظيره المصري سامح شكري تطرقت إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية