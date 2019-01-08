انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين من شاطئ البحر شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 08 يناير 2019, 05:28 مساء
متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال الجثث من شاطئ شرق سرت. (صفحة سرت نيوز على فيسبوك)

انتشل فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، 5 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها على شاطئ البحر بمناطق هراوة و30 و40 شرق المدينة أمس الاثنين، حسب ما أفاد مصدر من جهاز حرس السواحل في سرت «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن فريق الهلال الأحمر نقل جثامين المهاجرين بعد انتشالها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابن سينا، منوهًا إلى أنه سيجري نقلها إلى مدينة مصراتة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.

وأكد المصدر أن جهاز حرس السواحل في سرت ينظم باستمرار دوريات أمنية لمراقبة الساحل البحري في منطقة سرت من بلدة هراوة شرقًا وحتى بويرات الحسون غربًا.

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