وفاة شاب متأثرًا بإصابة في الرأس برصاصة عشوائية بطبرق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 08 يناير 2019, 05:09 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

توفي الشاب مهدي جمعة القطعاني (18 عامًا) متأثرًا بإصابته في رأسه برصاصة عشوائية في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن القطعاني أصيب بطلق ناري في الرأس، ونقل من طبرق إلى بنغازي لاستكمال العلاج.

وأوضحت البرغثي، أن الأطقم الطبية بمستشفى الجلاء في مدينة بنغازي حاولت إنقاذ حياته لكنه توفى متأثرًا بالإصابة بعد أيام من بقائه في غرفة العناية الفائقة بالمستشفى.

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وتعاني كافة المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

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